Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsa
ABONE OL

BIST 100 yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 değer kazanarak 1.401,67 puana yükseldi.

BIST 100 yükselişte
HABERTURK.COM

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,25 puan artışla 1.401,67 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 5,70 ile metal ana, sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1.405,00 puanın üzerini test etti.

Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." açıklamalarında bulundu.

Analistler, stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini, dün sert düşüş kaydeden banka hisselerinin de bugün yükselişe geçmesiyle tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak
BORSABorsada 'yukarı adım' devam edecek
Borsada 2 kez devre kesici çalıştı çalıştı
BORSABorsa kayıplarını telafi etti
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'dan açığa satışta 'yukarı adım' kararı
BORSABorsa İstanbul'dan açığa satış kararı
Borsa İstanbul'da gün sonu! Borsa İstanbul yüzde kaç düştü?
BORSABorsa İstanbul yüzde kaç düştü?
Borsa İstanbul'dan yatırım kuruluşları ve yatırımcılara uyarı
BORSABİST’ten yatırımcılara gözetim uyarısı
Vadeli işlem sözleşmelerinde üst limit yükseltildi
BORSAVadeli işlem sözleşmelerinde üst limit yükseltildi
BİST saat kaçta açılıyor ? İşlemlere ara verdi! İşte BİST çalışma saatleri
BORSABİST saat kaçta açılıyor ?
Gümüş fiyatı ne kadar? Gümüş ons, gram fiyatı son durum
BORSAGümüş fiyatı ne kadar?
Asya borsası kaçta açılıyor? Asya piyasalarında dolar TL
BORSAAsya borsası kaçta açılıyor?
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa İstanbul'da düşüş