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Bitcoin 15 bin doları da aştı

ABD'de süren seçim belirsizliği Bitcoin'i desteklemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 9.6 yükselişle 15 bin 642 dolarlık değere ulaştı. Son 2 günde Bitcoin dolar karşısında yüzde 15 yükseldi

Bitcoin 15 bin doları da aştı
Bitcoin koptu gidiyor
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HABERTURK.COM

ABD'de seçim sonuçları bir türlü belli olamazken, bu belirsizlik kripto paralara yaradı. Bitcoin 15 bin doları da aşarak 15 bin 642 dolarlık değere ulaştı. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 9.5 yükseldi.

Bitcoin dolar bazında son 2 günde ise yüzde 15 değerlendi. Böylece tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Bitcoin Aralık 2017'de 19 bin 783 dolarla rekor kırmıştı.

İLK 100'ÜN 85'İ YÜKSELDİ

ABD'de devam eden belirsilik sadece Bitcoin'e değil alt coinlere de ilgiyi artırdı. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 85'i son 24 saatte dolar karşısında değerlendi. Ethereum son yüzde 6.3 yükselirken, Ripple'da yükseliş yüzde 4.33 oldu.

Bu gelişmede doların zayıflaması etkili oluyor. Dolar endeksi dün 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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