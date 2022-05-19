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ABD borsalarında dün enflasyon endişelerinin artmasıyla sert düşüşler kaydedildi. Nasdaq'ta düşüş yüzde 4.73'ü buldu.

ABD'de şirket kârlarının enflasyon sebebiyle beklenenden olumsuz etkileneceğine yönelik endişeler hisselerde satış getirdi. Halihazırda Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla mücadelede gerekirse daha agresif adımlar atmaya hazır oldukları mesajını vermesinin etkisiyle borsalarda satış baskısı vardı. Walmart ve Target gibi iki perakende devinin sırasıyla kârlarının yüzde 25 ve yüzde 52 düştüğünü açıklaması olumsuz rüzgarları kuvvetlendirdi.

UST VE LUNA VURMUŞTU

Son dönemde Nasdaq'la paralel hareket etme eğilimi gösteren Bitcoin de düşüşten etkilendi. Kripto para piyasasında geçen haftaya UST ve LUNA krizi damga vurmuştu. Yatırımcıların milyarlarca doları bir kaç gün içinde erirken Bitcoin geçen hafta 27.000 doların altına gerilemişti.

29 BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Ancak gelen alımlar ve UST krizinin etkisinin azalmasıyla Bitcoin hafta sonu yeniden 30.000 doların üzerini test etti. Bu hafta genelinde 30.000 dolar civarında kararsız bir seyir izleyen Bitcoin dün ABD borsaları açılmadan önce 29.900 dolar civarında seyrediyordu. Gece saatlerinde ise 28.700 dolara kadar geriledi.

AVAX'TA SERT DÜŞÜŞ

Bu sabah ise Bitcoin kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 29.100 dolar çıktı. Yine de dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 2.4 değer kaybetti. Ethereum da yüzde 4.4 düşerek 1.945 dolara geriledi.

LUNA ve UST krizinden en sert etkilenen kripto paralar arasında yer alan Avalanche (AVAX) ise bugün esen olumsuz rüzgarlarla bir darbe daha yedi. AVAX yüzde 13'lük değer kaybıyla 29 dolara geriledi.