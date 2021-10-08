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Bitcoin önceki gün yüzde 10 civarında hızlı bir yükselişe imza atarak 55.000 doların üzerini gördü. Dün ise gün genelinde 54.000 civarında bir seyir izledi.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin yüzde 2.4 değer kaybederek 53.900 dolara düştü.

Bu gerilemede, yaşanan hızlı yükseliş sonrası gelen k3ar satışları etkili oldu. Bunun yanında ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük gelmesi, daha hızlı ekonomik toparlanmaya işaret ettiği için kripto paralara talep bir nebze de olsa düştü.

ETHEREUM TUTUNDU

Bitcoin'de bugün gözler büyük ihtimalle yeniden 55.000 dolarlık kritik seviyeye çevrilecek.

Bu arada Ethereum günlük yüzde 0.5 yükselerek 3.500 doların üzerinde tutundu.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 61'i son 24 saatte değer kaybı yaşadı.