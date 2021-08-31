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Bitcoin'de düşüş sürerken Ethereum yaralarını sardı

Bitcoin yüzde 1.9'luk düşüşle 47.200 doların altına indi. Geçen hafta güncelleme sonrası ortaya çıkan hata ile gerileyen Ethereum ise bu sabah yüzde 1.8 yükseldi

Bitcoin'de düşüş sürerken Ethereum yaralarını sardı
HABERTURK.COM

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto pra birimi olan Bitcoin'de düşüş sürüyor. Geçen hafta 50.000 dolar seviyesini kırmaya çalışan ancak bunu başaramayan Bitcoin daha sonra yönünü, çok sert bir biçimde olmasa da aşağı çevirdi.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 1.9 değer kaybederek 47.140 dolara düştü.

GÜNCELLEME SONRASI HATA

Buna karşılık geçen hafta yaşanan 'hack' skandalının ardından sert değer kaybı yaşayan Ethereum ise kayıplarını önemli ölçüde telafi etti. Ethereum thereum, geçen hafta, güncelleme sırasında ortaya çıkan ve daha sonra bir hacker tarafından büyütülen bir açık sebebiyle düşmüştü.

Sorunun çözümü için yayımlanan yamanın kullanımı yaygınlaştıkça Ethereum'un da değeri arttı.

Ethereum son 24 saatte yüzde 1.8 yükselişle 3.233 dolara tırmandı.

Söz konusu hata ortaya çıkmadan önce Ethereum 3.250 dolar civarındaydı. Ardından hızlı bir şekilde 3.084 dolara düşmüştü.

AĞIRLIKLI DÜŞÜŞ VAR

Bu arada Cardano yüzde 2.3'lük düşüşle 2.78 dolara gerilerken, Binance Coin de yüzde 3 değer kaybederek 462 dolara düştü.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 67'si değer kaybı yaşadı.

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