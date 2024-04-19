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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de İran-İsrail hareketliliği - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de İran-İsrail hareketliliği

        Bitcoin, İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediği haberlerinin ardından 60 bin doların altını gördü. Ancak saldırının büyük bir savaşa dönüşmeyeceği beklentisiyle sabah saatlerinde 64.500 doları aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:02
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        Bitcoin'de İran-İsrail hareketliliği
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        Orta Doğu'da gerilimin artması kripto para piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Bitcoin'in fiyatı, sabaha karşı 5.30 civarında İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının etkisiyle 60.000 doların altını gördü.

        59.960 dolar civarında gelen tepki alımları ve saldırının büyük bir savaşa dönmeyeceğine yönelik beklentilerle dünyanın en büyük kripto para birimi TSİ 10.00'da 64.630 dolara çıktı.

        Böylece Bitcoin bu büyük dalgalanma sonrasında son 24 saatte yüzde 5.8 yükselmiş oldu.

        Bitcoin 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

        Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da saldırı haberinin ardından 3 bin doların altını gördü ancak daha sonra 3.120 dolara geri çıktı.

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