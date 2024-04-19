Bitcoin'de İran-İsrail hareketliliği

Orta Doğu'da gerilimin artması kripto para piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Bitcoin'in fiyatı, sabaha karşı 5.30 civarında İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının etkisiyle 60.000 doların altını gördü.

59.960 dolar civarında gelen tepki alımları ve saldırının büyük bir savaşa dönmeyeceğine yönelik beklentilerle dünyanın en büyük kripto para birimi TSİ 10.00'da 64.630 dolara çıktı.

Böylece Bitcoin bu büyük dalgalanma sonrasında son 24 saatte yüzde 5.8 yükselmiş oldu.

Bitcoin 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.