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Bitcoin'de tarihi rekor: 50.000 doları aştı

Bitcoin bugün yüzde 5 yükselerek ilk kez 50.000 dolarlık psikolojik seviyeyi aştı. 50.341 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Kripto paraların toplam piyasa değeri de ilk kez 1.5 trilyon doların üzerine tırmandı

Bitcoin'de tarihi rekor: 50.000 doları aştı
Bitcoin bir kritik eşiği daha aştı
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Bitcoin 14 Şubat'ta 50.000 dolarlık psikolojik sınırı kıramayıp hızlı bir şekilde 47.000 doların altına gerileyince son aylardaki hızlı yükselişinin sonuna gelip gelmediği tartışılmaya başlamıştı.

Ancak bugün Bitcoin kurumsal ilgiden gördüğü destekle yüzde 5 yükselerek 50.341 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Tesla'nın ocakta 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması, PayPal'ın ardından Visa ve Mastercard gibi devlerin de müşterilerine Bitcoin transferi hizmeti sunacağını açıklaması kripto paralara olan güvenin son haftalarda yükselmesine yol açtı. Bunun yanında ABD'nin en ski bankası BNY Mellon da yakında kripto para ürünleri sunmaya başlayacağını duyurdu.

Bunun yanında Twitter bilançosuna Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini açıklarken ABD basını Apple, Oracle gibi şirketlerinde benzer bir çalışma içinde olduğunu iddia etti. Bu iddialarla ilgili söz konusu şirketlerden henüz bir açıklama yapılmadı.

2021'DE YÜZDE 74 YÜKSELDİ

Bugünkü yükselişle beraber Bitcoin'in 2021 yılında dolar bazındaki yükselişi yüzde 74'ü buldu. Son 1 yılda ise yatırımcısına yüzde 411 kazandırdı.

Aslında 50.000 dolar teknik anlamda büyük bir önem arz etmiyor. Ancak özellikle küçük yatırımcının gözünü kestirdiği psikolojik bir bariyerdi. Şimdi bu bariyerin kalıcı olarak kırılıp kırılamayacağı takip edilecek.

1.5 TRİLYON DOLAR İLK KEZ AŞILDI

Bu arada bugün, Ethereum da yüzde 2.8 yükselerek yeniden 1.800 doları gördü. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan 100 kripto paranın 51'i son 24 saatte dolar bazında değer kazandı. Son haftaların konuşulan kripto parası Dogecoin yüzde 4.5 düştü. Altcoinlerde istisnalar hariç büyük bir 'bayram havası' görülmezken kripto paraların toplam piyasa değeri buhün ilk kez 1.5 trilyon doların üzerine tırmandı.

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