Bitcoin düştü, SHIB sert yükseldi

HABERTURK.COM

Bitcoin'de dün başlayan düşüş bu sabah da devam etti. Bitcoin son 24 saatte yüzde 4 değer kaybederek 58.890 dolara geriledi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 6.9'luk düşüşle 4000 dolara düştü.

Son haftaların en çok konuşulan kripto parası SHIBA INU'da ise çok sert hareketler yaşanmaya devam ediyor. SHIB sabah saatlerinde 0.000088 doları gördü ardından 0.000077 dolara geriledi. Son gerilemeye rağmen son 24 saatte yüzde 44 değer kazanarak 45.9 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

SHIBA böylece piyasa değeri bakımından en büyük 8. kripto para oldu. Tabii fiyatlarda yaşanan büyük oynaklık sebebiyle bu seviyede kalıp kalamayacağı henüz belirsiz. SHIBA son 1 haftada yüzde 167 değer kazanırken aylık yükselişi yüzde 680'i aştı.