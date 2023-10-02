Bitcoin ekim ayına hızlı başladı 2019-2022 yıllarının ekim aylarında yükseliş kaydeden Bitcoin bu ekime de hızlı başladı. Dünyanın en büyük kripto parası günlük yüzde 4.4 yükselerek 28.400 doların üzerini gördü

Kripto para piyasasında genel olarak sakin bir haftasonu geçirilirken dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla hızlı bir yükseliş yaşandı.

Bitcoin ekim ayının ilk gününde yüzde 4.4 yükselerek 28.400 doları aştı ve yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin'in ekim ayına yükselişle başlaması önceki 4 yıldaki 'geleneğini' sürdürebileceğine dair görüşü kuvvetlendirdi. Dünyanın en büyük kripto parası geçen yıl ekim ayında yüzde 5.5, 2021 Ekim'de yüzde 40, 2020 Ekim'de yüzde 10.3 yükselmişti.

Bitcoin'in bugüne kadarki ekim performansları:

Yıl Ekim performansı (%) 2011 -31,54 2012 -9,98 2013 61,22 2014 -13,58 2015 31,32 2016 14,6 2017 48,73 2018 -4,46 2019 10,26 2020 28,19 2021 39,98 2022 5,52

YENİDEN 'UPTOBER' OLUR MU?

Son yıllarda ekimde kaydedilen bu yükselişler sebebiyle kripto para topluluklarında ekim ayına özel bir isim bile takıldı. Ekimin İngilizcesi 'october'ın başına yukarı anlamındaki 'up' eklenerek 'uptober' denmeye başladı. Tabii sadece ekim ayına girilmesi Bitcoin'in yükselmesi için yeterli bir gerekçe oluşturmuyor.

COINBASE ÖDEME LİSANSI ALDI

Bugün Bitcoin'in yönünü değiştirecek önemli bir haber akışı yaşanmadı. Ancak önemli kripto para platformları arasında yer alan Coinbase'in Singapur'da 'ödeme lisansı alması piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

SOLANA YÜZDE 11 YÜKSELDİ

Bugün, kripto para piyasasındaki yükseliş Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Ethereum yüzde 2.2 değer kazanarak 1.730 doları gördü. Binance Coin yüzde 1.5, Ripple yüzde 0.5'lik yükselişler kaydederken Solana yüzde 11.5'lik yükselişle piyasa değeri bakımından ilk 10'daki kripto paralar arasındaki en dikkat çekici harekete imza attı.