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Bitcoin ne kadar oldu, 1 Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL?

Kripto para piyasası bir kez daha Bitcoin'deki sert düşüşü konuşuyor. Söz konusu piyasada yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşımız için Bitcoin'in düşüş sebebini, 1 Bitcoin'in kaç dolar ve kaç lira olduğuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • Bitcoin ne kadar oldu, 1 Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL oldu?

    Bitcoin yatırımcılarına kötü haber... Binance ve FTX arasındaki son durumların ardından Bitcoin'de ciddi bir düşüş yaşandı. Kripto para dünyasında deprem etkisi yaratan konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik... 
  • Bitcoin ne kadar oldu, 1 Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL oldu?

    BITCOIN NEDEN DÜŞTÜ?

    Kripto para piyasalarında FTX merkezli çalkantı tüm hızıyla devam ediyor. Dün Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) likidite sıkışıklığı yaşayan FTX'in tamamını satın almak üzere niyet mektubu imzaladıklarını açıklamıştı.

    Söz konusu açıklama öncesi Bitcoin 19.000 doların altında seyrederken dakikalar içerisinde 20.000 doların üzerine tırmandı. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi.
  • Bitcoin ne kadar oldu, 1 Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL oldu?

    VE BINANCE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Bitcoin TSİ 20.30 itibarıyla kaybederek 16.979 dolara kadar düştü. Gece saatlerinde ise Binance resmi olarak FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Söz konusu açıklamada "Yapılan inceleme sonucu ve müşteri varlıklarının usülsüz bir şekilde kullanıldığına dair haberler ve ABD'deki soruşturma iddiaları sonrasında FTX.com'un satın alınmasından vazgeçilmiştir" denildi.
  • Bitcoin ne kadar oldu, 1 Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL oldu?

    Bu açıklama sonrası Bitcoin'de satışlar hızlandı. Dünyanın en büyük kripto parası 2 yılın ardından ilk kez 16.100 doların altını gördü. 24 saatlik düşüşü yüzde 13 oldu.

    Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum ise yüzde 15 düşerek 1.138 dolara geriledi.
  • Bitcoin ne kadar oldu, 1 Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL oldu?

    180 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

    FTX'in yerel parası FTT ise yüzde 80 değer kaybederek 2.7 dolara indi.

    Kripto paraların böylece toplam piyasa değeri son 24 saatte 180 milyar dolar eriyerek 812 milyar dolara geriledi.

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