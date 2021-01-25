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Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.64 artışla düşüşle 33,477.35 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4.89 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 621 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi yeni haftanın erken saatlerinde 989 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,308 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,951 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.8'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 128 milyar dolar olarak belirlendi.

Cointelegraph Piyasalar ve TradingView verilerine göre, Bitcoin (BTC) fiyatı 30.000 doların altına doğru ilerleyince bunu alım fırsatı olarak değerlendiren önemli isimler oldu ve yeniden canlanma belirtileri ortaya çıktı:

"Fiyattaki geri dönüş, Bitcoin'in 28,950 dolara kadar düştüğü çalkantılı 24 saatin ardından geldi. Bu seviyenin oldukça kritik olduğu gözleniyor.

"Bitcoin alımlarını devam ettiren MicroStrategy, toplam stokunu 70,784 BTC'ye çıkarmak için 310 BTC satın aldığını doğruladı.

"Şirketin CEO'su Michael Saylor'a atıfta bulunan Documenting Bitcoin isimli Twitter hesabı, "Microstrategy az önce 10 milyon dolara 314 #Bitcoin daha satın aldı. @Michael_saylor dipten satın aldı" dedi ve mesajda şirketin CEO'su Michael Saylor da etiketlendi.