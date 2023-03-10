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Bitcoin neden düşüyor ve ne kadar oldu? İşte Bitcoin'in düşme nedeni

Dünyaca ünlü kripto para birimi Bitcoin, bir kez daha düştüğü haberleriyle gündem olmuş durumda. Yeni yılın ilk günleriyle beraber yükseliş trendine giren Bitcoin, Şubat ayının sonları itibariyle yeniden düşüşe geçmişti. Düşme hızı gittikçe artan Bitcoin'in neden düştüğüne ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

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  • Bitcoin neden düşüyor ve ne kadar oldu? İşte Bitcoin'in düşme nedeni!

    Kripto para dünyası bir kez daha ciddi bir düşüşle sarsıldı. Ekonomi dünyasındaki son dakika gelişmeleri nedeniyle başta Bitcoin, yüzde 8.4 değer kaybetti. İşte, yurt genelinde de binlerce yatırımcısı bulunan Bitcoin'in neden düştüğüne ilişkin ayrıntılar...
  • Bitcoin neden düşüyor ve ne kadar oldu? İşte Bitcoin'in düşme nedeni!

    BITCOIN NEDEN DÜŞTÜ? İŞTE SEBEPLERİ

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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