Kripto para dünyası bir kez daha ciddi bir düşüşle sarsıldı. Ekonomi dünyasındaki son dakika gelişmeleri nedeniyle başta Bitcoin, yüzde 8.4 değer kaybetti. İşte, yurt genelinde de binlerce yatırımcısı bulunan Bitcoin'in neden düştüğüne ilişkin ayrıntılar...