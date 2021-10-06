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Dün 3 ayın ardından 50.000 doların üzerini gören Bitcoin yükselişini bugüne de taşıdı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.6 yükselerek 51.660 dolara çıktı. Böylece Bitcoin'in son 1 haftadaki yükselişi yüzde 22'yi buldu.

Piyasa değeri bakımından 2. büyük kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 3 değer kazanarak 3.480 doları gördü.

SEC BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 61'i değer kazancına imza attı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in kripto paraları yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını açıklaması yükselişi destekledi.

Gensler Kongre'de yaptığı konuşmada ayrıca, kripto piyasası konusunda endişelerini de ifade etti ve insanların bu piyasada zarar görmesinden endişe duyduğunu vurguladı.