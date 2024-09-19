Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bitki severlerin korkulu rüyası: Aşırı sulamanın kurbanı bitkinizi kurtarmak mümkün mü?

        Bitki severlerin korkulu rüyası: Aşırı sulamanın kurbanı bitkinizi kurtarmak mümkün mü?

        Evdeki bitkiler, doğaya yakın hissetmenin en güzel yollarından biri. Ancak, bazen onları fazla şımartıp suya boğabiliriz. Aşırı sulama, bitkilerin en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Neyse ki, bitkinizi hayata döndürmek için uygulayabileceğiniz etkili adımlar var. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bitkilerinizin sağlıklı kalmasını sağlamak bazen zor olabilir. Özellikle aşırı sulama, en dikkatli bitki severlerin bile karşılaştığı bir sorun. Neyse ki, bitkinizi bu nemli felaketten kurtarmanın yolları var. İşte detaylar!

        2

        AŞIRI SULANMIŞ BİTKİYİ DEĞERLENDİRMEK

        Bitkinizi güneşten gölgeye getirin. Tamamen güneşte olan bitkiler bile aşırı sulanmış olabilir. Bitkinin rengini inceleyin. Yaprakları açık yeşilse ya da sararmışsa bu, aşırı sulanma belirtisidir. Verdiği filizler yeşil değil de kahverengiyse bu da benzer bir işarettir.

        3

        SAKSININ ALT KISMINA VE TOPRAK RENGİNE BAKIN

        Saksının alt kısmına bakın. Hiç drenaj deliği yoksa o zaman büyük ihtimalle bitkinin aşırı sulanma sorunu vardır çünkü suyun fazlası, saksının içinde kalıp kökleri boğar. Bitkiyi kurtarmak için delikleri olan yeni bir saksı almanız gerekir.

        4

        Toprağın rengine de bakmanız önemlidir. Toprak yeşilse bu aslında aşırı miktarda suda yetişen su yosunudur. Yeni toprak almanız gerekir.

        Bitkinin solup solmadığına ve hiç filiz vermediğinde dair işaretler arayın. Bunlar, bitkinin aşırı sulanmaktan ölmeye başladığının işaretidir.

        5

        AŞIRI SU VERİLEN BİTKİLERİN BAKIMINI YAPMAK

        Bitkiyi gölgede tutun. Aşırı su verilen bir bitkinin üst kısımları susuz kalır. Bitki daha yavaş kuruyacaktır ama bu, bitkinin aşırı strese girmesini engelleyecektir. Ayrıca kökleri kenarlardan gevşetmeye çalışmak için saksının yanlarına hafifçe vurabilirsiniz. Toprağın ya da bitkinin üst kısmını nazikçe tutup saksıdan dışarı çıkarın.

        6

        Bitkiyi yeniden bir saksıya ekmeden önce birkaç saat ya da yarım gün saksının dışında bırakın. Bitkiyi fırın ızgara telinin üstüne koymak, havanın kökleri bir süre kurutmasını sağlayacaktır. Köklerin kahverengi olup olmadığına dikkat edin. Sağlıklı kökler beyaz olur.

        7

        Drenaj delikleri olan yeni bir saksı edinin. Bitkiye, suyunu boşaltabileceği daha çok yer sağlamak için alt kısma biraz çakıl taşı ya da bitki taban örtüsü koyabilirsiniz. Köklere zarar vermemeye özen göstererek üstünde su yosunu olan toprağı bitkiden ayırın. Tekrar kullanılmaması için bu toprağı çöpe atın.

        8

        Köklerde aktif halde çürüme olup olmadığını belirleyin. Kökler kokmaya ve çürüyüp kompost benzeri bir şeye dönüşmeye başlarsa, yeniden ekmeden önce kökün bu kısımlarını kesmeniz gerekir. Yalnızca kesinlikle hastalıklı ve/veya çürüyen kısımları kesmeye dikkat edin.

        9

        Bitkiyi yeni saksıya koyun ve köklerin etrafındaki alanları yeni toprakla doldurun. Dışarısı çok sıcaksa yaprakları nemlendirin. Bu, toprağa aşırı su vermeden yaprakların biraz su almasına yardım eder.

        10

        Toprağın üst kısmı kuruyana kadar bekleyin, sonra da hafifçe sulayın. Fazla suyun akması için saksının altına bir saksı altlığı koyabilirsiniz.

        11

        AŞIRI SULAMA SONRASINDA BİTKİLERİ ESKİ HALİNE GETİRMEK

        Bitkiyi sadece toprağın yüzeyi kuru olduğunda sulayın. Toprak tamamen kuruyuncaya kadar beklemeyin, yoksa bitkinin şoka girmesine neden olabilirsiniz. Her sulamadan önce yüzeyi test edin.

        12

        Bitkide tekrar yeni filiz görene kadar gübre koymayın. Kök sisteminin, bu besin maddelerini emmesi için sağlıklı olması gerekir. Ayrıca, gübre, sağlıksız kökleri yakabilir.

        13

        Bitki, yeni filiz verdikten sonra sulama yaparken arka arkaya iki kere gübreleyin. Bu, bitki iyileşirken daha çok besin maddesi almasına yardımcı olacaktır. Bitki tümüyle iyileştikten sonra her 7 ila 10 sulamada bir gübreleyin.

        Kaynak: WikiHow

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da