Bitki severlerin korkulu rüyası: Aşırı sulamanın kurbanı bitkinizi kurtarmak mümkün mü?

AŞIRI SULANMIŞ BİTKİYİ DEĞERLENDİRMEK

Bitkinizi güneşten gölgeye getirin. Tamamen güneşte olan bitkiler bile aşırı sulanmış olabilir. Bitkinin rengini inceleyin. Yaprakları açık yeşilse ya da sararmışsa bu, aşırı sulanma belirtisidir. Verdiği filizler yeşil değil de kahverengiyse bu da benzer bir işarettir.