Bitkin halde bulduğu karacayı evinde bakıma aldı

Karaca yavrusunu ormanda bitkin bulduğunu anlatan Erçiş Ülker, "Yavruyu öldü zannettim. Dokununca hareket etti ama çok aç ve susuz kalmıştı. Annesi terk etmişti. Çünkü uzun zamandır orada gibi duruyordu. Susuz kaldığı için gittim, arabadan su getirdim. Suyu verince kendine geldi. Sonra aldım eve getirdim. Ekiplere haber verdim. Ekipler gelip alacaklar. Karnı doyunca daha da hareketlenmeye başladı" dedi.