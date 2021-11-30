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Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belli oldu

Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemler kullanan ve kimyasal ilaç kullanımını azaltan üreticilere dekar başına yapılacak destekleme ödemeleri belirlendi.

Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belli oldu
AA

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı "Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, açık alanda turunçgilde Akdeniz meyve sineğine karşı feromon ve tuzak kullanımı için tahsis edilen dekar başına 100 lira desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere dekar başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Örtü altı (domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) üretiminde biyolojik mücadele için dekar başına 500 lira, biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullanan üreticilere 135 lira, domateste güveye karşı sadece feromon kullananlara 65 lira destek verilecek.

Açık alanda domateste biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullananlar 60 lira, domates güvesine karşı yalnızca feromon kullananlar ise 40 lira destekten faydalanacak.

Biyoteknik mücadele destek miktarı elma, bağ, kayısı, ayva ve armut için dekar başına 70 lira, şeftali ve nektarin için 100 lira, zeytin için 40 lira olarak uygulanacak.

Nar üreticilerine biyolojik mücadele kapsamında dekar başına 70 lira, biyoteknik mücadele çerçevesinde de 100 lira destek sağlanacak.

Bu yılın başından itibaren biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin destek başvurularını, kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 6 Aralık, örtü altı için ise 31 Aralık mesai bitimine kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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