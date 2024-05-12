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        Haberler Yemek Yapma Bitkisel zenginlik: Veganların da tüketebileceği nefis ev yapımı humus tarifi!

        Bitkisel zenginlik: Veganların da tüketebileceği nefis ev yapımı humus tarifi!

        Humus, sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık olarak dünya mutfağında önemli yere sahip bir meze. Özellikle Akdeniz ve Orta Doğu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan humus, evde kolayca yapılabilir olmasıyla da çokça tercih ediliyor. Peki, nasıl hazırlanıyor? İşte, sizin için ev yapımı humus tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:43
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        Humus, son zamanlarda vegan beslenmeyi tercih edenler için de iyi bir seçenek olmasıyla öne çıkıyor. Tamamen bitkisel içeriklerle hazırlanan humus, sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık olarak sofralarda yerini alıyor. İşte, vegan dostu olan bu nefis doyurucu mezenin yapılışına dair detaylar...

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        HUMUS

        MALZEMELER:

        1 kutu konserve nohut veya 1 su bardağı haşlanmış nohut

        2 diş sarımsak, ezilmiş

        3 yemek kaşığı tahin

        3 yemek kaşığı limon suyu

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 çay kaşığı kimyon

        Damak tadınıza göre tuz ve karabiber

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        YAPILIŞI:

        Nohutlarınızı haşlayıp 1 gece suda bekleterek tarife başlayabilirsiniz, ancak beklemek istemiyorsanız konserve nohut kullanabilirsiniz.

        Haşladığınız nohutları suyundan süzün ve bir kaba aktarın. Bu sırada bir kapta veya blender kabında tahini, limon suyunu 1 dakika boyunca birlikte çekin.

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        Çektikten sonra bir spatula yardımıyla kaba yapışanları kazıyın ve tekrar karıştırın. Daha sonra zeytinyağını da ekleyerek karışımınızı biraz daha blenderda çekin.

        Kıvam almaya başladığı sırada sarımsaklarınızı ezin ve ezdiğiniz sarımsakları, kimyonu, tuzu, karabiberi de karışımınıza ekleyin. Malzemeler pürüzsüz olana kadar çırpmaya devam edin.

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        Tüm malzemeler pürüzsüz hale gelince içerisine haşladığınız nohutları ekleyin ve biraz daha karıştırın.

        Nohut da pürüzsüzleşmeye başladığında kıvamını ayarlamak için içerisine blenderda çekerken biraz su katın.

        6

        İyice pürüzsüz hale geldiğinden emin olduğunuz karışımınızı kaptan alın ve servis etmek istediğiniz tabağınıza yayın.

        Üzerine biraz zeytinyağı ve kimyon (pul biber de olur) gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Kaynak: Inspired Taste

        Fotoğraf kaynakları: YouTube

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