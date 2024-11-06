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        Bitlis'te 2 ayda 108 kaçak göçmen ve 24 organizatör yakalandı

        BİTLİS'te jandarmanın 2 ayda yaptığı çalışmalarda, kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 108 kaçak göçmen ve 24 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:15
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        Bitlis'te 2 ayda 108 kaçak göçmen ve 24 organizatör yakalandı
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        BİTLİS'te jandarmanın 2 ayda yaptığı çalışmalarda, kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 108 kaçak göçmen ve 24 organizatör yakalandı.

        Kaçak göçmenlerin yurda girişinin engellenmesi için yapılan çalışmalar devam ederken, arazi ve yol kontrolleri de aralıksız sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı'nın eylül ve ekim aylarında arazi ve yol kontrollerinde kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 108 kaçak göçmen ve 24 organizatör yakalandı. Kaçaklar göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, yakalanan 24 organizatör ile ilgili adli işlemler ise devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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