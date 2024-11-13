Bitlis'te kamyonet şarampole yuvarlandı; baba öldü, oğlu yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Narlıdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen meyve yüklü kamyonet, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Çakmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Taner Çakmaz ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan yaralı, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taner Çakmaz, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

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