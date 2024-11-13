Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kamyonet şarampole yuvarlandı; baba öldü, oğlu yaralı

        BİTLİS'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet, takla atarak şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:08 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kamyonet şarampole yuvarlandı; baba öldü, oğlu yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS’te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Çakmaz hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Narlıdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen meyve yüklü kamyonet, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Çakmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Taner Çakmaz ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan yaralı, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taner Çakmaz, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz

        Benzer Haberler

        Ahıska Türkleri, Türkiye'de yaşamlarını huzur içinde sürdürüyor
        Ahıska Türkleri, Türkiye'de yaşamlarını huzur içinde sürdürüyor
        Bitlis'te 15 Kasım'da kış lastiği uygulaması başlayacak
        Bitlis'te 15 Kasım'da kış lastiği uygulaması başlayacak
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 91 mezar kayıt altına alındı
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 91 mezar kayıt altına alındı
        Bitlis Valisi Karakaya, trafik kazasında yaralanan sağlık personelini ziyar...
        Bitlis Valisi Karakaya, trafik kazasında yaralanan sağlık personelini ziyar...
        Bitlis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Bitlis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Hizan'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
        Hizan'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı