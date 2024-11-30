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        Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi

        BİTLİS'in Ahlat ilçesi semalarında Starlink uyduları görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 20:08 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:10
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        Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi
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        BİTLİS'in Ahlat ilçesi semalarında Starlink uyduları görüldü. Uydular, görenlerde heyecan yarattı.

        Ahlat ilçesi semalarında saat 18.00 sıralarında Starlink uyduları görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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