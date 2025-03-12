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        Bitlis'te deprem tatbikatı

        BİTLİS'te olası deprem durumuna karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde tatbikat yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:15 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:20
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        Bitlis'te deprem tatbikatı
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        BİTLİS'te olası deprem durumuna karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde tatbikat yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta enkaz altında kalan yaralılar, arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Bitlis AFAD Müdürlüğü'nün organizesinde gerçekleştirilen tatbikat, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kurum amirleri ile birlikte yönetti. Tatbikata; Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, kurum amirleri, STK temsilcileri ve gönüllüler katıldı. 119'u arama kurtarma olmak üzere 438 kişi ve 22 aracın katıldığı tatbikatta senaryo gereği, Bitlis merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon merkezinde bir araya gelen kurum amirleri, sahadaki çalışmaları değerlendirdi. Ekipler daha sonra deprem sonrası yıkılan 2 binada çalışma yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikatta ekipler, yaralıları bulundukları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

        'HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ’

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentte daha önce İl Risk Analiz Planı (İRAP) ile ilgili toplantı yapıp, hazırlıkları gözden geçirdiklerini belirterek, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) uygulamaya koyduklarını söyledi. Vali Karakaya, "Bu plan dahilinde merkez Hüsrevpaşa Mahallesi'nde 6,2 şiddetinde bir deprem olduğu senaryomuzla harekete geçtik. Bu noktada önce okullarımızın tahliyesini gözden geçirdik. Daha sonra da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına nezaret ettik. Arkadaşlarımız gerek arama kurtarma ve gerekse diğer ihtiyaç duyulan konularda AFAD'ın koordinesinde ve diğer kamu kurumlarımızın arama kurtarma ekipleri var. Hızlı bir şekilde yaralı varsaydığımız arkadaşımızı yıkılmış olan binadan kurtardılar ve ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Her ne kadar afet olmasın diye dua etsek de afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Afetlere hazırlıklı olmanın birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi afette riski azaltmadır. Afet olduktan sonra da gerek deprem gerek sel gerek heyelan, çığ hangi afet olursa olsun önceden kurumların yapmış olduğu hazırlık çok önemlidir. Bugün de bu çalışmaları kontrol etmek üzere sahadaydık. 119'u arama kurtarma olmak üzere 438 kişilik bir ekip ve 22 araçla tatbikatımız gerçekleştirdik. Emeği geçen ve tatbikata katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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