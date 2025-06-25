Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, kazada yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tatvan- Ahlat kara yolunda bulunan çöplük mevkisinde meydana geldi. Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in içinde bulunduğu makam aracı, yolda ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada Özçelik, koruması ve makam şoförü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarını iyi olduğu belirtildi.

BİTLİS'temakam aracının TIR'a çarptığı kazada Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ile koruması ve makam şoförü yaralandı.

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