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        Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, kazada yaralandı

        BİTLİS'temakam aracının TIR'a çarptığı kazada Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ile koruması ve makam şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:05
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        Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, kazada yaralandı
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        BİTLİS'temakam aracının TIR'a çarptığı kazada Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ile koruması ve makam şoförü yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Tatvan- Ahlat kara yolunda bulunan çöplük mevkisinde meydana geldi. Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in içinde bulunduğu makam aracı, yolda ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada Özçelik, koruması ve makam şoförü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarını iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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