Ahlat'ta "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Gösterisi" düzenlendi Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Gösterisi" düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından "Hürkuş ve Gökbey Müzikal Gösterisi" düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda 6-10 yaş arasındaki öğrencilere yönelik gösteride, öğrencilerin havacılık ve uzay alanında farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Ahlat Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, yaptığı konuşmada, gün boyunca 1400 öğrencinin TUSAŞ işbirliğiyle düzenlenen müzikal gösteri ile yerli ve milli hava araçları hakkında bilgileri eğlenerek öğrendiğini belirtti.

Akgün, öğrenciler için etkinliği düzenleyen TUSAŞ yetkililerine teşekkür etti.

TUSAŞ Proje Koordinatörlerinden Burcu Şahiner ise Bitlis, Güroymak ve Ahlat'ta öğrencilere yönelik müzikal tiyatrolar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sahnelediğimiz oyunlarda, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli hava araçları Hürkuş ve Gökbey'in maceralarını anlatıyoruz. 6-10 yaş grubu öğrencilerin havacılık ve uzay alanında farkındalık kazanmaları, yerli hava araçlarını tanımaları ve mühendislik mesleğine ilgi duymalarını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Oyun sonunda öğrencilere Hürkuş ve Gökbey ile ilgili tanıtıcı kitaplar dağıtıldı.