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        Ahlat'ta "Ahmet Köksal Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı kurucusu Ahmet Köksal'ın isminin verildiği akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:11 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:11
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        Ahlat'ta "Ahmet Köksal Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı
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        Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı kurucusu Ahmet Köksal'ın isminin verildiği akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

        Köksal'ın ailesi tarafından Ergezen İlkokulunda "serbest etkinlik akıl ve zeka oyunları" sınıfı oluşturuldu.

        Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, okulu ziyaret ederek, Ahmet Köksal isminin verildiği sınıfın açılışını yaptı.

        Bingöl, sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, okul müdürleri ve Köksal'ın ailesi katıldı.

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