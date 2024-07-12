Ahlat'ta "Ahmet Köksal Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı

Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, okulu ziyaret ederek, Ahmet Köksal isminin verildiği sınıfın açılışını yaptı.

Köksal'ın ailesi tarafından Ergezen İlkokulunda "serbest etkinlik akıl ve zeka oyunları" sınıfı oluşturuldu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı kurucusu Ahmet Köksal'ın isminin verildiği akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

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