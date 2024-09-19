Ahlat'ta Gaziler Günü kutlandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Durmuş Ayaz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Programın ardından Kaymakam Batuhan Bingöl, gazileri makamında ağırladı.
Törene, Garnizon Komutanı Ulaştırma Yarbay Özgür Serbes, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Cumhuriyet Savcısı Bayram Dedeoğlu, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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