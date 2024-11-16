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        Bitlis'te motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybetti

        Bitlis'in Mutki ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:41 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:41
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        Bitlis'te motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybetti
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        Bitlis'in Mutki ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

        İlçenin Kavakbaşı beldesinde 32 yaşındaki güvenlik korucusu Cengiz İldeş idaresindeki sepetli motosiklet orman yolunda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İldeş'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri, cenazeyi otopsi için Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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