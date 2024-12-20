Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muş'ta ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile kentte gelen Bakan Yumaklı, Muş Havalimanı'nda Vali Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, belediye başkanları ve kurum amirlerince karşılandı.

Valiliği ziyaret giderek burada şeref defterini imzalayan Yumaklı, Vali Çakır'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, çarşı merkezinde iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti, bir çay ocağında vatandaşlarla çay içti.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek burada partililerle bir araya gelen Yumaklı, "Muş Tarım Sektörü Temcilcileri Toplantısı"na katılacak.