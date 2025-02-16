Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" düzenlendi

        Bitlis'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"ne katılanlar keyifli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:54 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" düzenlendi
        ABONE OL

        Bitlis'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"ne katılanlar keyifli anlar yaşadı.

        Bitlis Belediyesince El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar, sis ve soğuk havaya rağmen halay çekti, kızak ve kayak takımlarıyla kaydı.

        Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de festivaldekilerle halay çekti.

        Festivalin açılışında konuşan Vali Karakaya, geleneksel hale gelen etkinlikte vatandaşların çocuklarıyla, aileleriyle, arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiğine şahitlik ettiklerini söyledi.

        "Belediyemizin düzenlediği güzel bir etkinlik." diyen Karakaya, "Hemşehrilik hukukunun gelişmesi, insanların dostlarıyla güzel vakit geçirmesi açısından çok güzel fırsat olduğunu düşünüyorum. Tesisimizin daha da gelişmesi için çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

        - "Gençlerimiz, kardeşliğimize kardeşlik katıyor"

        Milletvekili Bedirhanoğlu da huzurun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin olduğu bir tablonun oluştuğunu vurguladı.

        İnsanların bir araya gelerek hem spor yaptığını hem de eğlendiğini anlatan Bedirhanoğlu, "Bu ortamda kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi perçinliyoruz. Yıllar önce burada böyle güzel etkinliklerin yapılacağı kimsenin aklına gelmezdi. Huzurun gelmesiyle artık dağlarımızda kardeşlik şarkıları çalıyor. Bu güzel dağlarda omuz omuza vermiş gençlerimiz, güzel aktiviteleriyle coşkumuza coşku, enerjimize enerji, kardeşliğimize kardeşlik katıyor." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Tanğlay ise kar denildiğinde akla Bitlis'in geldiğini dile getirdi.

        Festivali geleneksel hale getirdiklerinden bahseden Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Daha önce kar yağdığında meşakkat oluyordu ama artık Bitlis'te kar şenlikleri oluyor. Çocuklarımızla ve ailelerimizle karın keyfini çıkarıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımız çok keyifli anlar yaşadı. Hepsine teşekkür ediyorum. Hava karardığında sporcularımızın ve vatandaşlarımızın meşaleli kayak gösterileri olacak."

        Festivale katılan vatandaşlardan Sudenaz İnal, çok eğlendiğini ifade ederek, "Burada arkadaşlarla halay çektik, kayak yaptık. Bu ortamı oluşturanlara teşekkür ederim." dedi.

        Ömer Sağlık ise festivalin çok güzel geçtiğini, hava soğuk olmasına rağmen Bitlis halkının etkinliğe ilgi gösterdiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 'Meşaleli Kayak ve Müzik Festivali' başladı
        Bitlis'te 'Meşaleli Kayak ve Müzik Festivali' başladı
        Bitlis'te kapalı 49 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor
        Bitlis'te kapalı 49 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor
        Şehit ve gazi çocukları Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi
        Şehit ve gazi çocukları Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi
        Bitlis'te kardan kapanan 219 köy yolundan 170'i ulaşıma açıldı
        Bitlis'te kardan kapanan 219 köy yolundan 170'i ulaşıma açıldı
        Bitlis Belediyesi, Halep'teki ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yaptı
        Bitlis Belediyesi, Halep'teki ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yaptı
        Bitlis'te meme kanseri kadın ile bedensel engelli eşi sevgileriyle hayata t...
        Bitlis'te meme kanseri kadın ile bedensel engelli eşi sevgileriyle hayata t...