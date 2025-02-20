Van ve Bitlis, son 54 yılın en kurak ocak ayını yaşadı

ŞENER TOKTAŞ/NEVZAT UMUT UZEL - Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis ve Van'da, Çevre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 54 yılın en kurak ocak ayı yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinde Türkiye geneli ocak ayı yağışı, hem normalin hem de geçen yıl ocak ayı yağışının altında gerçekleşti.

Geçen yıla oranla yağış miktarının düşük seyrettiği Bitlis'te, 2022 yılının ocak ayında 260, 2023'te 84, 2024'te 233 santimetre kar yağarken bu yılın ocak ayında 17 santimetre kar yağışı gerçekleşti.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Van'da da ocak ayı yağışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 düştüğü belirlendi.

- "Bu yıl ciddi bir kuraklık yaşanıyor"

Uzmanlık alanı coğrafya olan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, son yıllarda küresel ısınma nedeniyle Türkiye ve dünya genelinde kuraklık yaşandığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle son dönemlerde "kar kuraklığı" diye bir kavramın da ortaya çıktığını belirten Elmastaş, şöyle konuştu:

"Özellikle Van Gölü havzası çevresinde ve dolayısıyla Bitlis'te de kar kuraklığı yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Bu yıl ciddi bir kuraklık yaşanıyor. 2022 ile 2024 yılları arasına baktığımızda ocak, şubat ve mart aylarında bir metreden fazla kar görünüyor. Bu yıl ocak ayını geride bıraktık ve şu anda şubatın ortasındayız. 20 santimetre civarında kar var. Bu şiddetli bir kar kuraklığını ifade ediyor. Göl seviyelerindeki düşüşler de kuraklıktan etkileniyor. Bundan sonraki süreçte tarımda da ciddi problemlere sebep olabilir. Sıcaklık artışı söz konusu olduğu için buharlaşma meydana geliyor."

Bu yıl kar kuraklığının ciddi bir boyutta olduğunu vurgulayan Elmastaş, "Kar kuraklığı birçok sonucu da beraberinde getirecektir. Özellikle yeraltı su seviyesinin düşmesine neden olacaktır. Son yılların en kurak yılını ve kuraklığın en şiddetli olduğu ayları yaşıyoruz. Kasım ve aralık aylarında yağış olmadı. Mart ve nisan aylarında da çok fazla yağış beklenmiyor. Bu süreç özellikle su kaynaklarımız açısından sorun oluşturuyor. Bu sürecin ne kadar devam edeceğini çok kestiremeyiz. Bu küresel hareketlere, hava akımlarına ve onların yönlerine bağlı olarak değişebilir ama birkaç yıl öncesini de alarak baktığımızda kuraklığın yaşandığı bir dönemin olduğunu söyleyebiliriz."