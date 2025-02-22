Güroymak'ta karla mücadele sürüyor

Ekipler, bir çok noktada çalışmalarına devam ediyor.

Okul, hastane ve kamu kuruluşlarının olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kar yığınlarını iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.

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