Güroymak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Güroymak Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen programda ise şiirler okundu, tiyatro gösterisi ile sinevizyon gösterimi sunuldu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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