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        Güroymak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:19
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        Güroymak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Güroymak Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından programa Asri Mezarlığında devam edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen programda, şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

        Güroymak Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen programda ise şiirler okundu, tiyatro gösterisi ile sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Programa, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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