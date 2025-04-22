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        Bitlis'te özel öğrenciler üniversiteli gençlerle sunum tabakları hazırladı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde özel öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençlerle sunum tabakları hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:39 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:39
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        Bitlis'te özel öğrenciler üniversiteli gençlerle sunum tabakları hazırladı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde özel öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençlerle sunum tabakları hazırladı.

        Ahlat Kaymakamlığı, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü ile Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle etkinlik organize edildi.

        Bu kapsamda Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 3. kademe özel eğitim alt sınıfından 9 öğrenci, gastronomi bölümü öğrencileriyle mutfakta farklı yiyecekler hazırladı.

        Hazırlanan yiyecekleri tadan protokol üyeleri, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        Dernek başkanı Neslihan Akdemir, basın mensuplarına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Öğrencilerin çok güzel sunum tabakları hazırladığını belirten Akdemir, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün çocuklarımıza hediye edildiği için özel bireylerimizi özellikle hatırladık. Bu çalışma sonrasında gördük ki çocuklarımıza zaman ayrıldığında daha mutlu ve daha motive olabiliyorlar. Onların neler yapabildiğini göstermek istedik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Özel öğrenciler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

        Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Caner Güçlü, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ve kurum amirleri katıldı.

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