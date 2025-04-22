Bitlis'te özel öğrenciler üniversiteli gençlerle sunum tabakları hazırladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde özel öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençlerle sunum tabakları hazırladı.

Ahlat Kaymakamlığı, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü ile Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle etkinlik organize edildi.

Bu kapsamda Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 3. kademe özel eğitim alt sınıfından 9 öğrenci, gastronomi bölümü öğrencileriyle mutfakta farklı yiyecekler hazırladı.

Hazırlanan yiyecekleri tadan protokol üyeleri, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Dernek başkanı Neslihan Akdemir, basın mensuplarına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin çok güzel sunum tabakları hazırladığını belirten Akdemir, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün çocuklarımıza hediye edildiği için özel bireylerimizi özellikle hatırladık. Bu çalışma sonrasında gördük ki çocuklarımıza zaman ayrıldığında daha mutlu ve daha motive olabiliyorlar. Onların neler yapabildiğini göstermek istedik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.