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        Bitlis'te park ve bahçeler yenileniyor

        Bitlis Belediyesi ekipleri, park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:21
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        Bitlis'te park ve bahçeler yenileniyor
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        Bitlis Belediyesi ekipleri, park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, park ve bahçeler birimi ekipleri, parklarda onarım, peyzaj düzenlemesi ve genel temizlik çalışması yürütüyor.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, park ve yeşil alanların şehir yaşamının önemli parçası olduğunu söyledi.

        Tanğlay, "Vatandaşlarımızın doğayla iç içe, güvenli ortamlarda zaman geçirmesi önceliğimiz. Bu doğrultuda bakım ve yenileme çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek." dedi.

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