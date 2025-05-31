Güroymak'ta öğrencilerin resim sergisi açıldı

Çetinsoy, "Çocukların yaratıcılıkları bizleri gururlandırıyor. Eğitim ve kültür alanında her zaman destekçileriyiz. Sergide emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi

Okul bahçesinde düzenlenen sergiye katılan Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, çocukların ve gençlerin sanata olan ilgilerinin arttığını söyledi.

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