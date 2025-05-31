Güroymak'ta öğrencilerin resim sergisi açıldı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde bağlı Günkırı beldesinde ortaokul öğrencileri, "renklerin dili" temalı resim sergisi açtı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde bağlı Günkırı beldesinde ortaokul öğrencileri, "renklerin dili" temalı resim sergisi açtı.
Okul bahçesinde düzenlenen sergiye katılan Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, çocukların ve gençlerin sanata olan ilgilerinin arttığını söyledi.
Çetinsoy, "Çocukların yaratıcılıkları bizleri gururlandırıyor. Eğitim ve kültür alanında her zaman destekçileriyiz. Sergide emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi
Çetinsoy, sergiyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.
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