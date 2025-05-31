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        Güroymak'ta öğrencilerin resim sergisi açıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde bağlı Günkırı beldesinde ortaokul öğrencileri, "renklerin dili" temalı resim sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:07
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        Güroymak'ta öğrencilerin resim sergisi açıldı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde bağlı Günkırı beldesinde ortaokul öğrencileri, "renklerin dili" temalı resim sergisi açtı.

        Okul bahçesinde düzenlenen sergiye katılan Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, çocukların ve gençlerin sanata olan ilgilerinin arttığını söyledi.

        Çetinsoy, "Çocukların yaratıcılıkları bizleri gururlandırıyor. Eğitim ve kültür alanında her zaman destekçileriyiz. Sergide emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi

        Çetinsoy, sergiyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

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