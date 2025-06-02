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        Bitlis'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 20:37 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:37
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        Bitlis'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Rıdvan T. idaresindeki 65 ABM 469 plakalı minibüs, Tatvan-Van kara yolunun Dibekli köyü mevkisinde, Mehmet Şirin Kaplan yönetimindeki 20 EC 294 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Kaplan hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile otomobildeki Nurullah Kaplan yaralandı.

        Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nurullah Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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