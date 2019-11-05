Bitlis´te uçurumdan atlayan 315 koyun telef oldu

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BİTLİS'ten Siirt'e giden göçerlere ait sürüdeki koyunlar, Deliklitaş bölgesindeki uçurumdan peş peşe atladı. Kayalığa düşen 315 koyun telef oldu.

Bitlis'teki yaylada bulunan göçerler, bugün Siirt'e dönmek üzere hayvanlarıyla birlikte yola çıktı. Kısa süre sonra koyunlar, Deliklitaş bölgesindeki uçurumdan peş peşe atlamaya başladı. Sürüdeki 315 koyun düştüğü kayalık bölgede telef oldu.

Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahipleri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapılırken, telef olan hayvanların 30 aileye ait olduğu belirtildi.



BİTLİS 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:12

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