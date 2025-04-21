Bitlis'te 35 kilogram tütün ele geçirildi
Bitlis'te bir araçta yapılan aramalarda, 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
Giriş: 21.04.2025 - 18:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:49
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ