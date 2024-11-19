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        Haberler Gündem Bitlis'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı - Güncel haberler

        Bitlis'te eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

        Bitlis'te eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist, 4 gün önce saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 20:11 Güncelleme: 19.11.2024 - 20:11
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        Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında alınan ihbar üzerine kent merkezinde DEAŞ'lı bir teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese 15 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adresinde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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