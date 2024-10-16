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        Haberler Gündem Bitlis'te mezraya yıldırım düştü: 5 yaralı - Güncel haberler

        Bitlis'te mezraya yıldırım düştü: 5 yaralı

        Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Yukarıayvacık köyünün Yaylalı Mezrası'nda etkili olan sağanakla birlikte yıldırım düştü. O sırada mezra meydanında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 00:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:11
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        Mezraya yıldırım düştü: 5 yaralı
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        Olay, Hizan ilçesine bağlı Yukarıayvacık Köyüne bağlı Yaylalı Mezrası'nda akşam saat 21:30 sıralarında meydana geldi.

        Mezrada etkili olan sağanak sonrası yıldırım düştü. Yıldırım, mezra meydanında bulunan vatandaşların üzerine isabet etti. Olayda Abdulmenaf Özal, Bayram Eren, Eyüp Zamur, Fikret Arıcı ve Yusuf Kara yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hizan ve Tatvan Devlet Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayı duyan yaralı yakınları hastane önüne geldi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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