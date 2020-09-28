AA

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teslim olan ve yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek" suçundan 25 Eylül'de Bitlis merkezli, İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği de vurgulandı.