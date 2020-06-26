Bitten kurtulmanın yolları nelerdir

Bit, bir parazit çeşididir. Özellikle okul çağında bulunan çocuklarda çok meydana gelir. Bitten kurtulmanın birçok yolları bulunur. Bunlardan en fazla kullanılanı eczanelerde bulunan bit şampuanlarıdır. Aynı zamanda evde yapılacak bitkisel tedaviler ile de bitlerden kurtulmanız mümkündür. Bit bir kişide var ise diğer insanlara da bulaşabilme ihtimali çok yüksektir. Bitten kurtulmak için hem şampuan bulunur. Hem de evinizde kolaylıkla bulacağınız malzemelerden yapılan doğal karışımlar bulunmaktadır. Bitten kurtulmak için olan yöntemleri merak ediyorsanız mutlaka yazımızın devamını okumalısınız. Çünkü detaylı bilgilere aşağıda yer vereceğiz. O halde buyurun yazımızın devamını okumaya

Bit nedir?

Bit, bir çeşit parazittir. Bitin 6 ayağı bulunur. Çok küçüktür. Genelde bu problem çocuklarda görülmektedir. Saç derisine yapışır ve daha sonra çoğalmaya devam eder. Bu yazımızda bit nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise bit kaç günde büyük konusuna geçelim ce bu konuyu açığa kavuşturalım.

Bit nasıl oluşur?

Bitler saçlara yapışan ve daha sonra hızla çoğalan bir parazitlerdir. Bit tükürükleri ile meydana gelirler. Bunu bir çok kişi böyle bilse de, bitlerin oluşum sebebi asla hijyen değildir. Bitler normal şartlarda 7-8 gün yaşarlar fakat saça yapışırlar ise aylarca saçta yaşayabilirler. Saça yapıştıkları andan itibaren hızlı bir şekilde çoğalmaya başlarlar. Bu yazımızda bit nasıl oluşur konusu hakkında sizlere detaylı bilgiler verdik. Şimdi bitten kurtulma yolları nelerdir konusuna geçeceğiz.

Bitten kurtulmanın yolları

Bitler insanı çok rahatsız eden saça bulaşınca uzun süre saçlarda kalan parazitlerdir. Bitten kurtulmanın birçok yolu vardır. Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz işte bitten kurtulmanın yolları aşağıdaki gibidir

Bit şampuanı

Biliyorsunuz ki artık günümüzde bit şampuanları meşhurdur. Bitlerin yok olmasında bit şampuanlarının önemi büyüktür. Bitlerden kurtulmak için bu şampuan ile saçınızı her gün yıkamalı ve sonrasında içerisinde bulunan tarak ile saçlarınızı taramalısınız. İnanılmaz etkili bir şampuandır ve kısa süre içerisinde bitlerin yok olmasını sağlar.

Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı bitlerin kaybolması için çok etkilidir. Bitler meydana geldiğinde saç derisinde şiddetli kaşınmalar meydana gelir. Bu karışım saç diplerinde oluşan kaşıntıyı giderir. Aynı zamanda kısa süre içerisinde bitlerin kaybolmasını sağlar. İki günde bir defa saç diplerine sürülür ve 1 saat kadar bekletilip durulanır. Daha sonra elma sirkesi ile saçlarınızı durularsanız daha kısa süre içerisinde bitkilerin yok olmasını sağlarsınız

Aloe vera jeli

Aloe vera jeli hem cilt hem saç için bulunmaz bir nimettir. Aloe vera içerisinde asit bulundurur buda saç diplerinde bulunan bitlerin kaybolmasını sağlar. Bu dönemde her gün saç diplerine sürüp 1 saat kadar bekletilmelidir. Saçlarınızı sararsanız daha faydasını görürsünüz. Mutlaka düzenli bir şekilde yapılması tavsiye edilmektedir.

Sarımsak

Sarımsak bitlerin ölmesi için uygulanan en etkili yöntemler arasında yerini alır. Bitlerin kaybolması için 10-15 tane sarımsağı robottan geçirin. İçeresine limon suyu sıkın. Daha sonra saç diplerinize sürün ve yarım saat kadar saç diplerinde beklemesini sağlayın. En son saçınızı duruladıktan sonra saçınızı bit tarağı ile tarayıp bitleri temizlemeniz gerekmektedir. Mutlaka her gün yapılmalıdır.

Vazelin

Vazelin bit tedavisinde eski dönemlerden beri kullanılan bir yöntemdir. Saç diplerine her gün düzenli bir şekilde uygulanır ve 1 saat saçlarda kalması sağlanır. Daha sonra bol su ile durulanarak bit tarağı ile saçlar taranır.

Sirke

Sirkenin içerisinde bulunan asit bitleri olumsuz şekilde etkiler ve saçlardan bitleri arındırır. Bunun için sirke ve su karıştırılır. Daha sonra saç diplerine sürülür. Saçlara streç film sarılır. 1 saat kadar streç film saçlarda bekletilir. En son bit şampuanı ile saçlar yıkanır ve bit tarağı ile taranır. Haftada 3-4 defa uygulanması gereken yöntemlerden biridir. Eğer düzenli bir şekilde kullanılır ise kısa süre içerisinde etkisini göstermeye başlayacaktır.