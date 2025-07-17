Biyografi kitabından çarpıcı iddia: Gwyneth Paltrow, Brad Pitt ile beraberken başka birine âşık oldu

Yeni çıkan bir biyografi kitabında Gwyneth Paltrow ile ilgili çarpıcı bir iddia yer aldı. Amy Odell'in kaleme aldığı ve Oscar ödüllü oyuncunun en özel anlarını anlatan 'Gwyneth: The Biography' kitabında yer alan çarpıcı açıklamada, Paltrow'un, Brad Pitt ile ilişki yaşadığı sırada ünlü bir İngiliz oyuncuya aşık olduğu bilgisi yer aldı.

Kitapta yer alan iddiaya göre Paltrow, 1996'da 'Emma' filmini çekerken bir ekip üyesine Pitt konusunda emin olmadığını söyledi ve Hugh Grant'e aşık olduğunu itiraf etti. 'Emma' gösterime girdikten sonra Paltrow, yakın arkadaşı makyaj sanatçısı Kevyn Aucoin'e içini döktü ve Pitt ile yaşadığı sorunlu ilişki yüzünden defalarca gözyaşlarına boğuldu. Pitt, Paltrow'la birlikteliğe devam etmek istese de onun başarısının ve çektiği ilginin gölgesinde kaldığını hissediyordu. Makyaj sanatçısı Aucoin, Paltrow'a, "Bunu gerçekten bitirmelisin" dedi.

Hugh Grant

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O dönemde, Paltrow ile Pitt, Hollywood'un altın çiftiydi. Bu da Paltrow'un Pitt hakkındaki itirafını daha dikkat çekici kılıyor.