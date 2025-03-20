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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!

        A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı 3-1 yenerken, rakibine karşı 5 maç ve 17 yıl sonra galip geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:33
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        UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşılaştığı Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

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        Bu maçla birlikte millilerin, Macaristan'a karşı kötü serisi de sona erdi.

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        Ay-yıldızlılar, Macarlara karşı son galibiyetini 12 Eylül 2007 tarihinde 3-0'lık skorla aldıktan sonra oynadığı 5 maçta 4 kez yenilirken, 1 defa da berabere kalmıştı.

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        A Milliler, bu sonuçla Macaristan'ı 5 maç ve 17 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

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