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Bizim Hikaye dizisi neden final yapıyor? Bizim Hikaye 70. final bölümü fragmanı

Bizim Hikaye dizisi bu akşam 70. final bölümü ile ekranlara veda edecek. Bizim Hikaye'nin final bölümünde Filiz ve Barış, kendi bebeklerini huzur içinde kucaklarına aldıklarında büyük bir sürpriz onları beklemektedir. Peki, Bizim Hikaye dizisi neden final yapıyor? Bizim Hikaye 70. final bölümü fragmanı...

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye neden final yapıyor? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Bizim Hikaye dizisi, ekranlara gelecek 70. final bölümüyle bu akşam ekranlara veda ediyor. İşte, Bizim Hikaye'nin 70. final bölümünün fragmanı...

BİZİM HİKAYE 70. FİNAL FRAGMANI

BİZİM HİKAYE FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fikri’nin ölümden dönmesi bütün geçmişiyle yüzleşmesini sağlar. Bundan sonra iyi bir baba olmaya kararlıdır ve çocuklarının hayatlarını düzeltmek için uğraşmaya başlar. Filiz ise kendi bebeği doğana kadar kardeşlerinin hayatlarını düzene sokma çabasına girmiştir bile.

Bir yandan mahalleye dadanan Karabacaklarla uğraşırlarken, bir yandan da hastaneden yeni çıkan Hikmet’in hayata yeniden tutunması için ellerinden geleni yaparlar ancak Minibolların okulları, Rahmet’in Deniz’le sorunları, Çiçek’le Cemil’in nikahı, Tufan’ın pişmanlıkları derken sorunlar giderek içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar. Filiz’le Barış tüm bu sorunların üstesinden gelip kendi bebeklerini huzur içinde kucaklarına aldıklarında büyük bir sürpriz onları beklemektedir.

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