Bizim Hikaye ne zaman başlayacak?

Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bizim Hikaye dizisi etkileyici bir bölüm ile sezon finali yapmıştı. Dizinin sevenleri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Bizim Hikaye yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

BİZİM HİKAYE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yollarını konu edinen dizi Bizim Hikaye'nin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Tarih belirlendiğinde haberimizde yer alacaktır.

BİZİM HİKAYE SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Filiz üzerine atılan korkunç suçla nasıl baş edeceğini düşünmektedir. Cemil de Filiz’in bu durumunu kullanarak ondan intikam almanın peşindedir. Fakat annesinin baskısıyla durum tersine dönmek üzeredir. Melek’in evden uzaklaşmak istediğini anlayan Fikri, onu mutlu etmek için maceralarına devam etmeyi teklif eder. Melek‘le birlikte çok eğlenirler. Ancak Melek, sonunda, durumuyla yüzleşip şok edici bir hamle yapar. Melek’in her koşulda yanında olmak isteyen Fikri, ona farklı bir teklifte bulunacaktır.

Mahalleden taşınmak üzere olan Şeyma geride bıraktıklarından dolayı çok üzgündür. Rahmet’in gelemeyeceğini öğrenen Müjde ise Rahmet’e çok kırılır. Müjde’nin gönlünü almak isteyen Rahmet ve Ayşe’ye sürpriz yapmak isteyen Fiko kafa kafaya verirler. Ömer hapisten kurtulmanın yolunu bulmuştur. Zeynep’i alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay’ı derinden etkilese de Zeynep’in gidişini kabullenmek zorundadırlar.

Barış ise Filiz’i temize çıkarmak için babasından yardım ister. Barış’la arasındaki buzları eritmeye çalışıyormuş gibi görünen ve bunun için bir aile yemeği tertip eden Servet ise bir şeyler peşindedir. Barış Filiz’i bu korkunç komplodan kurtarabilecek midir?

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