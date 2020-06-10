Teknik direktörlüğe sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getiren Fenerbahçe'nin ilgilendiği hocalardan olan Nenad Bjelica, Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile lan temasları ile ilgili "Türk basınında neredeyse 1 aydır çok fazla haber çıkıyor. Şimdiye kadar birçok isim yazdılar. Şu anda neyin doğru neyin yanlış olduğunu ben de bilmiyorum. Onlardan 1 aydır haber alamadım. Son temasımızı 1 ay önce yapmıştık, ilerleyen bir durum yok. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Birçok yerden telefon alıyorum ama nereye gideceğim belli değil. Şunu net olarak söyleyebilirim ki; Fenerbahçe benimle ilgilenen tek kulüp değil" dedi.

"FENERBAHÇE HARİKA BİR KULÜP, GÜZEL OLURDU"

Bjelica sözlerini şöyle sürdürdü: "Benimle ilgilenen takımları söyleyemem. Ama 5 büyük ligde yer almak istiyorum. Stadyumun dolu olduğu, futboldan zevk alınan ve iyi bir atmosferin olduğu yere gitmek istiyorum. Ama Fenerbahçe de harika bir kulüp, bunu söyleyebilirim. Benim için güzel bir meydan okuma olurdu. Ama dediğim gibi büyük bir lig olmazsa böyle bir takım, başka bir lig de olabilir."