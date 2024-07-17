Black Coffee, İstanbul'da konser verecek

Elektronik müziği, caz, R&B ve soul müzikle harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren Black Coffee, 19 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre; Grammy ödüllü müzisyen, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

Güney Afrika'da 1976'da dünyaya gelen Black Coffee, Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu 1990'dan beri sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor.

Black Coffee, Cape Town'daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, "Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti" dünya rekorunu kırdı.