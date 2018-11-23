Black Friday (Kara Cuma) için Türkiye'de de pek çok kampanya düzenleniyor. Türkiye'de firmalar çocuğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Peki Black Friday'da hangi markalarda indirim var?

BLACK FRİDAY İÇİN HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?

Black Friday, Türkiye'de Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle yapılıyor. Pek çok marka ve prekande devi 23 Kasım Cuma günü yani bugün büyük indirimlerle satış yapıyor. Türkiye'de indirim yapılan markalar şu şekilde:

Efsane Cuma - Hepsiburada

22 Kasım perşembe günü saat 20:00’de başlayıp, 24 Kasım saat 12:00’de sona erecek. 32 kategoride indirimin yapılacağı Efsane Cuma kapsamında bir günde 45 günlük satış yapmayı hedefliyor.

Süper Cuma - GittiGidiyor

Black Friday’e “Süper Cuma” kampanyasıyla katılan GittiGidiyor’dan yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Cuma günü geçerli olacak kampanya kapsamında tüketicilere yüzde 80’e varan oranda indirim sunulacak. Kampanya perşembe gününü cumaya bağlayan gece saat 00:00’da başlayacak ve 24 saat boyunca devam edecek.

Beklenen Cuma - Amazon

ABD’de Black Friday’in önemli adreslerinden biri olan Amazon, iki ay önce hizmet vermeye başladığı Türkiye’de bugüne ‘Beklenen Cuma’ adını verdi. 19-26 Kasım arasında düzenlediği “Beklenen Cuma” haftasında farklı kategorilerde indirimli fiyatlar ve 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti sunacak. 26 Kasım’daki Cyber Monday (Siber Pazartesi) ise Amazon’un Türkiye sitesinde ‘En İyi Pazartesi’ kampanyası olarak tüketicilerin karşısına çıkacak.

Cuma Aşkına - Arçelik

Yerli teknoloji firması Arçelik ise Black Friday’e “Cuma Aşkına” indirimleriyle katılıyor. 19 Kasım Pazartesi gününden 25 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan kampanya kapsamında seçili elektronik ürünlerde 3000 TL’ye varan indirimler sunulacak.

Şahane Cuma - Media Markt

Elektronik perakende zinciri Media Markt, Black Friday’e “Şahane Cuma” indirimleri adı altında katılıyor. Şirket, bu kapsamda Media Markt mağazalarının yanısıra e-ticaret sitesi üzerinden de indirim kampanyaları düzenleyecek.

Tekno Cuma - Teknosa

Teknoloji perakendecisi Teknosa, Black Friday kampanyalarını “Tekno Cuma” indirimleri çatısı altında tüketicilere sunacak. İndirimler hem Teknosa mağazalarında hem de online satış kanalında geçerli olacak.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı Black Friday, bilinen diğer adıyla “Kara Cuma” kampanyaları Türkiye’ye de sıçradı. ABD’de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma - kasım ayının dördüncü cuma gününe özel olarak düzenlenen indirim kampanyaları furyası yapılıyor. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü vardır, ve internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ