BlackBox mayıs ayında dopdolu!

Sanat tarihi, edebiyat, kent kültürü ve arkeoloji gibi geniş bir yelpazedeki seminerleriyle sanatseverlerin Beyoğlu’ndaki buluşma noktası BlackBox, bu ay da dopdolu bir program sunuyor. Mayıs ayında Uluslararası Müzeler Haftası’na özel olarak hazırlanan seminerler de programda yer alıyor.

Arkeoloji sohbetlerine bu ay Tripolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman konuk oluyor. Prof. Duman, 8 Mayıs Cuma 14.30’daki “Büyük Menderes’in Kıyısında: Tripolis” başlıklı konuşmasında, Lydia, Phrygia ve Karia bölgelerinin kesişim noktasına kurulmuş bu yamaç kentinin tarihi ve arkeolojik mirasını anlatıyor.

Edebiyat Rotası’nın 14 Mayıs Perşembe 14.30’daki buluşmasında Seray Şahinler, usta yazarlarımızdan Buket Uzuner ile birlikte, Rus toplumsal hayatını anlatırken aristokrat ve aydınları hicveden Turgenyev’in Babalar ve Oğullar isimli eserini inceliyor.

REKLAM

Gazeteci Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğündeki İstanbul Hafızası buluşmaları, bu kentte yaşayan, üreten ve çalışmalarıyla ilham veren sanatçıları ağırlamayı sürdürüyor. 14 Mayıs Perşembe 18.00’de başlayacak etkinliğin konuğu, beğenilen oyuncu Hazal Türesan oluyor.

MÜZELER HAFTASI’NI BEYOĞLU’NDA KUTLUYORUZ

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Müzeler Haftası kapsamında hazırladığı programıyla sanatın, kültürel mirasın ve müzelerin önemine dikkat çekiyor:

18 Mayıs Pazartesi 18.00’de İş Bankası Resim Heykel Müzesi Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu ve Müze Müdürü Canan Atlığ, “Neler Neler Yaptık?” başlıklı söyleşide, müzenin kuruluş serüvenini paylaşıyor. Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, 20 Mayıs Çarşamba 18.00’de “Pera’dan Beyoğlu’na Sergi Mekanları”nı anlatıyor. 21 Mayıs Perşembe 14.30’da Prof. Yiğit Aral, “Otantikasyon / Ekspertizlik”, 22 Mayıs Cuma 18.00’de ise Doç. Dr. Ayşe Köksal, “Görmenin Halleri: Sanatta Müze” başlıklı konuşmalarıyla sanatseverlerle buluşuyor. 23 Mayıs Cumartesi 14.00’te ise Prof. Dr. Zeynep İnankur, müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey’in hayatına ve sanatına ışık tutuyor.

REKLAM

Uluslararası Müzeler Haftası’na özel olarak Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni 18-24 Mayıs 2026 tarihlerinde (Pazartesi dâhil) ücretsiz şekilde ziyaret edebilirsiniz.

RHM’NİN YENİ SERTİFİKA PROGRAMI 6 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR!

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin tarihsel bir perspektif ve sanat okumaları deneyimi kazandıran eğitim programları devam ediyor.

“Havva İşkan ile Klasik Mitoloji” başlıklı programda, günümüzde dahi sanatın her dalında yaşamaya ve iz bırakmaya devam eden mitolojinin başat unsurları ele alınacak. ‘Olympos Pantheonu’ olarak da bilinen tanrılar grubu ile antik dönemlerin masalsı kahramanları ve anti-kahramanları kökeninde incelenecek; kendilerinden önceki Anadolu, Mezopotamya ve Mısır kültürlerine uzanılacak. Bu tanrıların kronolojik değişimlerinin sanattaki yansımaları takip edilecek.

6 Haziran Cumartesi 11.00’de başlayacak ve dört hafta boyunca her cumartesi 11.00’de...

BLACKBOX MAYIS TAKVİMİNDE BAŞKA NELER VAR?

REKLAM

3 Mayıs Pazar 14.00 Nilay Örnek ile Her Umut Ortak Arar “Bazı En İyiler”

12 Mayıs Salı 18.00 Doç. Dr. Seda Yavuz ile Kadınların Gözünden: Azade Köker

15 Mayıs Cuma 18.00 Cengiz Özdemir ile Anadolu Folklorunda Destanlar “Karacaoğlan - Köroğlu” Konuk: Mustafa B. Bozkurt

16 Mayıs Cumartesi 16.00 Saadet Özen ile 19. Yüzyılda İstanbullu Olmak –

Tanzimat Eğlenceleri: Mekânlar, İnsanlar

17 Mayıs Pazar 14.00 Ayşegül 20. Yüzyılda: 1990’lar

24 Mayıs Pazar 14.00 Figen Ayhan ile Sanatın Başka Tarihi: Modernizmde Bir Burun

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin danışmasından temin edebilirsiniz.