Blackrock Türk hisselerinde pozisyon alıyor
Bloomberg'in haberine göre, BlackRock'ın en başarılı fonlarından biri, enflasyondaki yavaşlama ve cazip çarpanlar sayesinde Türkiye'yi portföyünün yüzde 10'una taşıyarak en büyük üçüncü yatırım durağı haline getirdi
Son beş yılda rakiplerinin yüzde 98'inden daha iyi performans gösteren BlackRock'un Frontiers Investment Trust Plc fonunun ortak yöneticileri Samuel Vecht ve Emily Fletcher'a göre, yavaşlayan enflasyon ve istikrarlı faiz indirimleri, yıllarca düşük kazanç sağlamalarının ardından Türkiye'de hisse senetlerinin daha iyi performans göstermesi için zemin hazırlıyor.
Bloomberg HT'nin Bloomberg'den aktardığı habere göre Türkiye şu anda fonun varlıklarının neredeyse yüzde 10'unu oluşturuyor. Geçen yıl bu oran çok düşüktü ve fon bünyesinde Türkiye bağlantılı ana yatırım Kanadalı madencilik şirketi Eldorado Gold Corp.'tu. Şimdi Türkiye'ye ayrılan pay, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra üçüncü sırada yer alıyor.
Bloomberg'e konuşan Fletcher, "Fırsat olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle portföyümüzde bu ülkeye büyük bir pay ayırdığımızı görebilirsiniz. Payın büyüklüğü tamamen memnun olduğumuz bir şey değil, ancak dinamikler iyi göründüğü sürece bu pozisyonu koruyacağız" dedi.
Bu ay, Borsa İstanbul 100 Endeksi, enflasyon ve büyüme rakamlarının, ekonominin yeniden rayına oturmaya başladığını göstermesiyle, dolar bazında yüzde 15,2 yükseldi ve çoğu gelişmekte olan piyasa borsasını geride bırakmıştı. Geçen hafta da Fitch Ratings, artan döviz rezervleri ve sıkı para politikasını gerekçe göstererek ülkenin kredi notunun görünümünü 'pozitif'e çıkarmıştı.
Fonun Türkiye'deki varlıkları arasında, ekim ortasından bu yana yüzde 43 artış gösteren Akbank ve aynı dönemde yüzde 38 artış gösteren hastane zinciri MLP Sağlık Hizmetleri hisseleri bulunuyor.
Vecht "Türkiye'de satın alınabilecek şirketlerin kalitesi genellikle oldukça yüksektir. Bu şirketlerin çoğunda, yıllar boyunca ülkede yaşanan çok zorlu ekonomik ve zaman zaman siyasi zorluklar sayesinde iyi yönetim test edildi" değerlendirmesinde bulundu.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.