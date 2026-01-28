Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.403,04 %2,26
        DOLAR 43,4146 %0,03
        EURO 52,0154 %-0,49
        GRAM ALTIN 7.346,76 %1,69
        FAİZ 34,13 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 157,01 %0,35
        BITCOIN 89.822,00 %0,97
        GBP/TRY 59,8467 %-0,48
        EUR/USD 1,1975 %-0,55
        BRENT 67,87 %0,44
        ÇEYREK ALTIN 12.011,95 %1,69
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Blackrock Türk hisselerinde pozisyon alıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Blackrock Türk hisselerinde pozisyon alıyor

        Bloomberg'in haberine göre, BlackRock'ın en başarılı fonlarından biri, enflasyondaki yavaşlama ve cazip çarpanlar sayesinde Türkiye'yi portföyünün yüzde 10'una taşıyarak en büyük üçüncü yatırım durağı haline getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Blackrock Türk hisselerinde pozisyon alıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son beş yılda rakiplerinin yüzde 98'inden daha iyi performans gösteren BlackRock'un Frontiers Investment Trust Plc fonunun ortak yöneticileri Samuel Vecht ve Emily Fletcher'a göre, yavaşlayan enflasyon ve istikrarlı faiz indirimleri, yıllarca düşük kazanç sağlamalarının ardından Türkiye'de hisse senetlerinin daha iyi performans göstermesi için zemin hazırlıyor.

        Bloomberg HT'nin Bloomberg'den aktardığı habere göre Türkiye şu anda fonun varlıklarının neredeyse yüzde 10'unu oluşturuyor. Geçen yıl bu oran çok düşüktü ve fon bünyesinde Türkiye bağlantılı ana yatırım Kanadalı madencilik şirketi Eldorado Gold Corp.'tu. Şimdi Türkiye'ye ayrılan pay, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra üçüncü sırada yer alıyor.

        REKLAM

        Bloomberg'e konuşan Fletcher, "Fırsat olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle portföyümüzde bu ülkeye büyük bir pay ayırdığımızı görebilirsiniz. Payın büyüklüğü tamamen memnun olduğumuz bir şey değil, ancak dinamikler iyi göründüğü sürece bu pozisyonu koruyacağız" dedi.

        Bu ay, Borsa İstanbul 100 Endeksi, enflasyon ve büyüme rakamlarının, ekonominin yeniden rayına oturmaya başladığını göstermesiyle, dolar bazında yüzde 15,2 yükseldi ve çoğu gelişmekte olan piyasa borsasını geride bırakmıştı. Geçen hafta da Fitch Ratings, artan döviz rezervleri ve sıkı para politikasını gerekçe göstererek ülkenin kredi notunun görünümünü 'pozitif'e çıkarmıştı.

        Fonun Türkiye'deki varlıkları arasında, ekim ortasından bu yana yüzde 43 artış gösteren Akbank ve aynı dönemde yüzde 38 artış gösteren hastane zinciri MLP Sağlık Hizmetleri hisseleri bulunuyor.

        Vecht "Türkiye'de satın alınabilecek şirketlerin kalitesi genellikle oldukça yüksektir. Bu şirketlerin çoğunda, yıllar boyunca ülkede yaşanan çok zorlu ekonomik ve zaman zaman siyasi zorluklar sayesinde iyi yönetim test edildi" değerlendirmesinde bulundu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarkan'ın sahnesine Sibel Can ve Ata Demirer konuk oldu

        İstanbul konserlerine devam eden Tarkan, Cem Yılmaz'ın ardından bu kez sahnede Sibel Can ve Ata Demirer'i ağırladı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde